Скорость катера 15 скорость течения реки x км/ч.Какое расстояние катер прошел по те??ению реки за 3 часа Составь выражение а)3×15+x b)3×(15-x) c)3×15-x d)3×(15+x)
Математика
Скорость катера 15 скорость течения реки x км/ч.Какое расстояние катер прошел по те??ению реки за 3 часа Составь выражение а)3×15+x b)3×(15-x) c)3×15-x d)3×(15+x)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правильный ответ d) 3*(15+x)
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