Значение терминов баллда,фантастика,антитеза,роман,метры,стих,строфа,силлабо-тоническая стихосложение,стопа,хореи,ритм,ямб,амфибрахий,спондей,анапест,дактиль,мотив,предание,легенда,сказание,летопись,плач,поучение,иносказание,ко...
Литература
Значение терминов баллда,фантастика,антитеза,роман,метры,стих,строфа,силлабо-тоническая стихосложение,стопа,хореи,ритм,ямб,амфибрахий,спондей,анапест,дактиль,мотив,предание,легенда,сказание,летопись,плач,поучение,иносказание,композиция,фигура(речи), элегия,рифма. пожалуйста срочно!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Баллада-Стихотворение особой формы, преимущ. на историческую, обычно легендарную тему.Рифма-Созвучие концов стихотворных строк.Фантастика-Фантастическое (в 1 знач.) начало в чём-н.Антитеза-Противопоставление, противоположность.Роман-Большое повествовательное художественное произведение со сложным сюжетом.Стих-Единица ритмически организованной речи, строка стихотворения.Плач-Нечленораздельные голосовые звуки, выражающие горе или сильную взволнованность и сопровождающиеся слезами.Строение (во 2 знач.) соотношение и взаимное расположение частей художественного произведения.Мотив-Простейшая составная часть сюжета, тема в произведениях.Легенда-Поэтическое предание о каком-н. историческом событии.Предание-Переходящий от поколения к поколению рассказ о былом, легенда.Летопись-Погодная запись исторических событий, производимая современником.Иносказание-Выражение, содержащее иной, скрытый смысл, аллегория.Поучение-Наставление, назидательный совет.Больше не знаю!.
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