Придумайте задачу с уравнением на движение

Математика
Придумайте задачу с уравнением на движение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Две машины выехали из точки А в точку В. Скорость первой машины 50 км/ч, а второй на 10 км/ч больше. Какое расстояние они пройдут за 2 часа?
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