Придумать два слово прелогательных разобрать по состаау

Русский язык
Придумать два слово прелогательных разобрать по состаау
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Автор: Гость
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Гость:
Красивый - 3 слога, мужской род, окончание -ый, единственное число.
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