Олег проехал на мотороллере 100 километров за 3 часа За сколько часов может проехат?? с тойже скоростью 200 километров

Математика
Олег проехал на мотороллере 100 километров за 3 часа За сколько часов может проехат?? с тойже скоростью 200 километров
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
200км в два раза больше пройденног пути значит потратит времени в два раза бльше 3*2 = 6 часа
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