На две овощные базы привезли 240 тонн яблок. После того как с первой перевезли на вт??рую 20 тонн,на первой осталось в 4 раза больше.Сколько тонн было первоначально на каждой базе? Решение уравнением

Математика

На две овощные базы привезли 240 тонн яблок. После того как с первой перевезли на вт??рую 20 тонн,на первой осталось в 4 раза больше.Сколько тонн было первоначально на каждой базе? Решение уравнением

Автор: Гость