На две овощные базы привезли 240 тонн яблок. После того как с первой перевезли на вт??рую 20 тонн,на первой осталось в 4 раза больше.Сколько тонн было первоначально на каждой базе? Решение уравнением
Математика
На две овощные базы привезли 240 тонн яблок. После того как с первой перевезли на вт??рую 20 тонн,на первой осталось в 4 раза больше.Сколько тонн было первоначально на каждой базе? Решение уравнением
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х т яблок стало на второй базе,тогда на первой базе 4х т.Всего 240т. х+4х=240 5х=240 х=240/5 х=48т. стало на второй базе 48-20=28т.было на второй базе 240-28=212т. было на первой базе.
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