Составить 3 Сложно Сочинненых Предложений ССП ( с причастным оборотом) Заранее Большое Спасибо. Оценю хорошо

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Составить 3 Сложно Сочинненых Предложений ССП ( с причастным оборотом) Заранее Большое Спасибо. Оценю хорошо

Автор: Гость