Составить 3 Сложно Сочинненых Предложений ССП ( с причастным оборотом) Заранее Большое Спасибо. Оценю хорошо
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Составить 3 Сложно Сочинненых Предложений ССП ( с причастным оборотом) Заранее Большое Спасибо. Оценю хорошо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прошу ребята прошуууууууууууу Срочно прошу ребята помогите прошууу.Исправьте ошибку в предложении. Самым собой гордиться-ничему не научиться
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