Помогите пожалуйста #836
Математика
Помогите пожалуйста #836
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) = 1*2/5*3= 2/15 б) = 1/5 все сразу сокращается, поэтому сразу ответ в) = 7*3/7*9=1/3 г) = 10*3/27*4= 5/9*2= 5/18
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