Какие качества развиваются у человека занятие спортом
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Какие качества развиваются у человека занятие спортом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Воля и дух, желание идти до конца
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