От каких существительных образованы выделенные прилагательные? Запишите эти сущ??ствительные и образованные от них прилагательные парами. Выделите корень. На южной стороне речки берег чуть по зеленел. Подул восточный ветер. Бел...
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От каких существительных образованы выделенные прилагательные? Запишите эти сущ??ствительные и образованные от них прилагательные парами. Выделите корень. На южной стороне речки берег чуть по зеленел. Подул восточный ветер. Белый пар наполнил воздух. Оттого хвойный лес стал голубым. Заработал беспокойный трактор.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пар наполнил воздух. Оттого хвойный ХВОЯ стал голубым ГОЛУБИЗНА. Заработал беспокойный БЕСПОКОЙСТВО южной ЮГ восточный(восток) Белый БЮЕЛИЗНА
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