В доступных тебе источниках(библиотеках и других)найди произведения,в которых го??орится о том,как жили дети в годы Великой Отечественной войны,как они помогали взрослым.Запиши имена и фамилии авторов,названия произведений
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В доступных тебе источниках(библиотеках и других)найди произведения,в которых го??орится о том,как жили дети в годы Великой Отечественной войны,как они помогали взрослым.Запиши имена и фамилии авторов,названия произведений
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Алексеев С. «Рассказы о войне» Баруздин С. «Шел по улице солдат» Кассиль Л. «Твои защитники» Маркуша А. «Я – солдат, и ты – солдат» Митяев А. «Письмо с фронта» Гайдар А. «Клятва Тимура», «Сказка о Военной Тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твердом слове» Артюхова Н. «Светлана» Воронкова Л. «Девочка из города» Голявкин В. «Рисунок на асфальте» Катаев В. «Сын полка» Лиханов А. «Последние холода» Осеева В. «Васек Трубачев и его товарищи»
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