Российские города с населением более 1 млн человек Самый Восточный Самый Северный Самый Южный

География
Российские города с населением более 1 млн человек Самый Восточный Самый Северный Самый Южный
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Восточный Новосибирск Северный   Питер Южный        Краснодар
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