В каких словах звонкий согласный звучит как глухой еж,ерш,пляж,уж,гараж,сторож?

Русский язык
В каких словах звонкий согласный звучит как глухой еж,ерш,пляж,уж,гараж,сторож?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все слова звучат как глухой.
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