Две стороны равнобедреного треугольника равны 10см и 4см.Определите какая из них я??ляется боковой стороной
Геометрия
Две стороны равнобедреного треугольника равны 10см и 4см.Определите какая из них я??ляется боковой стороной
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нарисован р/б, значит, третья сторона будет равна одной из известных сторон(это будет зависеть от того, какая сторона будет принята за основание) , чтобы определить какая сторона боковая воспользуемся свойством треугольника: Сумма двух любых сторон треугольника больше третей стороны а) 4 см боковая (стороны 4,4 и 10) боковая + боковая>основания 4+4>10 8>10(Л) значит такого треугольника не существует. а) 10 см боковая (стороны 4,10 и 10) боковая + боковая>основания 10+10>4 20>4(и) проверяем дальше 10+4>10 14>10(и) значит такой треугольник существует.
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