Найдите значение выражения 31/5:(-0,4•1/5)
Математика
Найдите значение выражения 31/5:(-0,4•1/5)
Ответ(ы) на вопрос:
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31/5:(-0,4*1/5)=6,2: (-0,08)= - 77,5
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