Сравните строение атомов натрия и магния заряд ядра. количество энергетически?? уровней. количество электронов на последнем энергетическом уровне. радиус атома.

Химия
Сравните строение атомов натрия и магния заряд ядра. количество энергетически?? уровней. количество электронов на последнем энергетическом уровне. радиус атома.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Заряд ядра (порядковый номер)   Na(+11) )  )  )   Mg(+12) )  )  )              2  8 1                2  8 2 Находятся в 3 периоде  следовательно у них три эн. уровня (n=3) Внешний эн.уровень у Na содержит 1 e (валентный электрон) Внешний эн.уровень у Mg содержит 2 e (валентные электроны)    Радиус уменьшается с увеличением атомной массы
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Название какого крупного овоща можно найти два местоимения с предлогом посередине
Ответить
Математика
Олег проехал на мотороллере 100 километров за 3 часа За сколько часов может проехат?? с тойже скоростью 200 километров
Ответить
Русский язык
Сделай звуко - буквенный разбор слов: снег,река,ландыши.
Ответить
Математика
Найдите значение выражения 31/5:(-0,4•1/5)
Ответить
Английский язык
Прошу!!! Очень надо!!
Ответить