Сравните строение атомов натрия и магния заряд ядра. количество энергетически?? уровней. количество электронов на последнем энергетическом уровне. радиус атома.
Химия
Сравните строение атомов натрия и магния заряд ядра. количество энергетически?? уровней. количество электронов на последнем энергетическом уровне. радиус атома.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Заряд ядра (порядковый номер) Na(+11) ) ) ) Mg(+12) ) ) ) 2 8 1 2 8 2 Находятся в 3 периоде следовательно у них три эн. уровня (n=3) Внешний эн.уровень у Na содержит 1 e (валентный электрон) Внешний эн.уровень у Mg содержит 2 e (валентные электроны) Радиус уменьшается с увеличением атомной массы
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