Придумать предложение со словом председатель
Русский язык
Придумать предложение со словом председатель
Ответ(ы):
Гость:
Председатель жюри очень строго оценивает участников.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В морских манёврах участвовало 4 крейсера, линкоров в 3 раза больше, а эсминцев на 5 больше, чем линкоров. Сколько караблей участвовало в манёврах?
Обществознание
Математика
Масса 1 см3 железа равна 7,9 г. найдите массу железной детали объемом 3 см3; 0,1 см3; 4,9 см3 ;0,5 см3