Придумать предложение со словом председатель

Русский язык
Придумать предложение со словом председатель
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Председатель жюри очень строго оценивает участников.
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