В морских манёврах участвовало 4 крейсера, линкоров в 3 раза больше, а эсминцев на 5 больше, чем линкоров. Сколько караблей участвовало в манёврах?

Математика

В морских манёврах участвовало 4 крейсера, линкоров в 3 раза больше, а эсминцев на 5 больше, чем линкоров. Сколько караблей участвовало в манёврах?

Автор: Гость