В морских манёврах участвовало 4 крейсера, линкоров в 3 раза больше, а эсминцев на 5 больше, чем линкоров. Сколько караблей участвовало в манёврах?
Математика
В морских манёврах участвовало 4 крейсера, линкоров в 3 раза больше, а эсминцев на 5 больше, чем линкоров. Сколько караблей участвовало в манёврах?
Ответ(ы):
Гость:
1)4+9=13(к)линкоров 2)13+8=21(к) - эсминцев 3)13+21=34(к) - линкоров и эсминцев 4)34+4=38(к) - всего Ответ:38кораблей
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