Придумать рассказ про рыбалку , как дети пошли ловить рыбу и мешали рыбакам
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Придумать рассказ про рыбалку , как дети пошли ловить рыбу и мешали рыбакам
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Однажды я и мой друг пошли на рыбалку. Сначала мы выкопали наживку, а потом пошли на речку. Так как мы рыбачили в первый раз в жизни, для нас это, казалось, потехой. Ванька надел на себя ведро и ходив по воде представлял себя моделью. Мы смеялись во все горло. Вдруг неожиданно к нам подошёл старичок и начал кричать :"Малышня, эх вы! Всю рыбу испугали. Чем же я буду ужинать сегодня?" Нам стало ужасно стыдно и мы сговорились помочь старичку поймать ужин. Вечером мы все вкусно отобедали в компании моих друзей и дедушки.
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