Придумать рассказ про рыбалку , как дети пошли ловить рыбу и мешали рыбакам

Гость: Гость:

Однажды я и мой друг пошли на рыбалку. Сначала мы выкопали наживку, а потом пошли на речку. Так как мы рыбачили в первый раз в жизни, для нас это, казалось, потехой. Ванька надел на себя ведро и ходив по воде представлял себя моделью. Мы смеялись во все горло. Вдруг неожиданно к нам подошёл старичок и начал кричать :"Малышня, эх вы! Всю рыбу испугали. Чем же я буду ужинать сегодня?" Нам стало ужасно стыдно и мы сговорились помочь старичку поймать ужин. Вечером мы все вкусно отобедали в компании моих друзей и дедушки.