Придумать в рифму : Мамочке и бабушке я стишок дарю, ...........

Литература
Придумать в рифму : Мамочке и бабушке я стишок дарю, ...........
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Гость:
В нем я их за всё благодарю
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