Придумать в рифму : Мамочке и бабушке я стишок дарю, ...........
Литература
Придумать в рифму : Мамочке и бабушке я стишок дарю, ...........
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В нем я их за всё благодарю
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