Придумать задачу по счету лет в истории. (Помогите! Плиз! И прошу присылайте сразу ?? ответами.) Пояснение Условие Вопрос.
История
Придумать задачу по счету лет в истории. (Помогите! Плиз! И прошу присылайте сразу ?? ответами.) Пояснение Условие Вопрос.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вроде я так понял: константинополь пал в 1453 году, в каком году началась война 6 коалиции если она началась через 362 года
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