Приидумать 2 сложных предложения со словом "розыгрыш", разобрать синтаксически
Русский язык
Приидумать 2 сложных предложения со словом "розыгрыш", разобрать синтаксически
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Сегодня в цирке проводили розыгрыш,и я решила поучаствовать в нём. 2) Сегодня день розыгрышей, но я попробую не поверить шуткам своих друзей.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Как добраться из черного моря до атлантического океана через какие проливы? Пож??луйста напишите маршрут проливов от черного моря до атлантическ...
Математика
Сочинение Попробуйте в течения дня искать и находить прекрастное . Напишите о том, что вы узнали сегодня
Математика
Из пункта А вышел пешеход со скоростью 6км/час ,а через 2часа за ним следом выехал в??лосипедист со скоростью 10км/час .через сколько часов велосип...