Прилагательное ледяная разбери как часть речи.

Русский язык
Прилагательное ледяная разбери как часть речи.
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Гость:
Лед-корень ян-суффикс ая -окончание
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