Sin(п\2-п\4)cos(3п\2-п\4)tg(п+п\6)
Алгебра
Sin(п\2-п\4)cos(3п\2-п\4)tg(п+п\6)
Ответ(ы):
Гость:
=cos(π/4)*(-sin(π/4))*tg(π/6)=
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Дан массив A[8] заполненный целыми числами от 0 до 40 .Найти сумму элементов массива не превышающих 25. Помогите составить программу в Poskal.Зар...
История
при каком царе международные почтовые линии появились в России А Алексее Михайловиче Б Борисе Годунове С Фёдоре Алексеевиче Д Михаиле Фёдо...
Математика
Площадь участка прямоугольной формы 3440 квадратных метров его ширина 40 метра Найд??те длину участка Составь и реши обратные данной задачи
Английский язык