Дан массив A[8] заполненный целыми числами от 0 до 40 .Найти сумму элементов массива не превышающих 25. Помогите составить программу в Poskal.Заранее спасибо

Информатика

Дан массив A[8] заполненный целыми числами от 0 до 40 .Найти сумму элементов массива не превышающих 25. Помогите составить программу в Poskal.Заранее спасибо

Автор: Гость