Дан массив A[8] заполненный целыми числами от 0 до 40 .Найти сумму элементов массива не превышающих 25. Помогите составить программу в Poskal.Заранее спасибо

Информатика
Дан массив A[8] заполненный целыми числами от 0 до 40 .Найти сумму элементов массива не превышающих 25. Помогите составить программу в Poskal.Заранее спасибо
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