Увеличь сумму чисел 97 и 103 в 6 раз
Математика
Увеличь сумму чисел 97 и 103 в 6 раз
Ответ(ы):
Гость:
(97+103)*6=1200;;;;;;;;;
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