Составь схематический рассказ об одном из писателей 19 века кто когда и где жил что написал его современники
Литература
Составь схематический рассказ об одном из писателей 19 века кто когда и где жил что написал его современники
Ответ(ы):
Гость:
Кто? - Александр Сергеевич Пушкин. Когда и где жил? - родился 26 мая 1799 года в Москве Что написал? - Сказки, рассказы и т. д
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Запиши предложения употребляя слова из скобок в нужной падежной форме во множест??енном числе. на птицеферме вывели новую породу (курица).В (дно) г...
Математика
Из 2 м полотна получается 3 наволочки . сколько таких наволочек получится из 42 м полотна? помогите пожалусто очень надо
История
Кто в народной песне похвалялся "мы веслом махнем корабль возьмем кистенем махнём караван собьём Карион Истомин включал в свои вирши в ..... Од...