Из 2 м полотна получается 3 наволочки . сколько таких наволочек получится из 42 м полотна? помогите пожалусто очень надо

Математика
Из 2 м полотна получается 3 наволочки . сколько таких наволочек получится из 42 м полотна? помогите пожалусто очень надо
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
63 наволочки. Решить можно пропорцией 42м*3 нав/2м=63 нав
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