Из 2 м полотна получается 3 наволочки . сколько таких наволочек получится из 42 м полотна? помогите пожалусто очень надо

Математика

Из 2 м полотна получается 3 наволочки . сколько таких наволочек получится из 42 м полотна? помогите пожалусто очень надо

Автор: Гость