Вспомните рассказы зарубежных писателей и составтье их список

Литература
Вспомните рассказы зарубежных писателей и составтье их список
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Андерсен Г. Х.Антуан де Сент-ЭкзюпериБергман Я.Бернар К.Бертен М.Бесков Э.Бжехва Я.Биссет Д.Боуэн Э.Вангели С.Вульф Т.Гауф В.Гофман Э. Т.Гримм БратьяГрэм К.Дисней У.Казуо ТанакаКиплинг Д. Р.Крейцвальд Ф. Р.Кундер Ю.Кэрролл Л.Лем С.Лепренс де БомонЛиндгрен А.Милн А. А.Ованес ТуманянПерро Ш.По Э. А.Поттер Э. Б.Родари Дж.Распе Р. Э.Свифт Д.Скотт В.Топелиус С.Томойи НодаУайльд ОскарУэйкфилд С. А.Шитоси  ЯмадаСборник
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