Запиши предложения употребляя слова из скобок в нужной падежной форме во множест??енном числе. на птицеферме вывели новую породу (курица).В (дно) горшков для цветов нужны отверстия.Там (чудо) там леший бродит.
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Запиши предложения употребляя слова из скобок в нужной падежной форме во множест??енном числе. на птицеферме вывели новую породу (курица).В (дно) горшков для цветов нужны отверстия.Там (чудо) там леший бродит.
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