Запиши предложения употребляя слова из скобок в нужной падежной форме во множест??енном числе. на птицеферме вывели новую породу (курица).В (дно) горшков для цветов нужны отверстия.Там (чудо) там леший бродит.

Русский язык

Запиши предложения употребляя слова из скобок в нужной падежной форме во множест??енном числе. на птицеферме вывели новую породу (курица).В (дно) горшков для цветов нужны отверстия.Там (чудо) там леший бродит.

Автор: Гость