Вычислить производительность насоса литров в минуту прокачиваешь его 450 метров з?? 9 минут

Математика
Вычислить производительность насоса литров в минуту прокачиваешь его 450 метров з?? 9 минут
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Гость:
450:9=50л/мин-производительность
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