при каком царе международные почтовые линии появились в России А Алексее Михайловиче Б Борисе Годунове С Фёдоре Алексеевиче Д Михаиле Фёдоровиче Помогите пожалуйста очень нужно

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при каком царе международные почтовые линии появились в России А Алексее Михайловиче Б Борисе Годунове С Фёдоре Алексеевиче Д Михаиле Фёдоровиче Помогите пожалуйста очень нужно

Автор: Гость