при каком царе международные почтовые линии появились в России А Алексее Михайловиче Б Борисе Годунове С Фёдоре Алексеевиче Д Михаиле Фёдоровиче Помогите пожалуйста очень нужно
История
при каком царе международные почтовые линии появились в России А Алексее Михайловиче Б Борисе Годунове С Фёдоре Алексеевиче Д Михаиле Фёдоровиче Помогите пожалуйста очень нужно
Ответ(ы):
Гость:
Первые почтовые линии появились в 1666 году по распоряжению Алексея Михайловича.
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