Відгадать загадку маленький,чепурненький,крізь землю пройшов,червону шапочку зн??йшов.
Українська мова
Відгадать загадку маленький,чепурненький,крізь землю пройшов,червону шапочку зн??йшов.
Ответ(ы):
Гость:
Маленький, чепурненький, Крізь землю пройшов, Червону шапочку знайшов. (Гриб)
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