Площадь участка прямоугольной формы 3440 квадратных метров его ширина 40 метра Найд??те длину участка Составь и реши обратные данной задачи

Математика
Площадь участка прямоугольной формы 3440 квадратных метров его ширина 40 метра Найд??те длину участка Составь и реши обратные данной задачи
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Площадь равна длина умножить на ширину значит длина равна площадь разделить на ширину: длина=3440:40=86 обратная задача площадь участка прямоугольной формы  3440 м  квадратных,его длина 860 м квадратных,найдите ширину участка ширина=3440:86=40 ещё одна обратная задача:длина участка прямоугольной формы  86 м, а ширина40 м. найдите площадь:площадь=86*40=3340
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Переведите плиз зарание спасибо
Ответить
Математика
Как решить уравнение: 2х-4=5 Помогите пожалуйста!
Ответить
Українська мова
Відгадать загадку маленький,чепурненький,крізь землю пройшов,червону шапочку зн??йшов.
Ответить
Математика
Увеличь сумму чисел 97 и 103 в 6 раз
Ответить
Математика
Вычислить производительность насоса литров в минуту прокачиваешь его 450 метров з?? 9 минут
Ответить