Площадь участка прямоугольной формы 3440 квадратных метров его ширина 40 метра Найд??те длину участка Составь и реши обратные данной задачи

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Площадь равна длина умножить на ширину значит длина равна площадь разделить на ширину: длина=3440:40=86 обратная задача площадь участка прямоугольной формы 3440 м квадратных,его длина 860 м квадратных,найдите ширину участка ширина=3440:86=40 ещё одна обратная задача:длина участка прямоугольной формы 86 м, а ширина40 м. найдите площадь:площадь=86*40=3340