Найди значения выражения разными способами 5 кг 230 г-3628 14 дм 3 120 см3 - 5 дм3 200 см3 4 км 507м - 25 км 912 м 24 м2 38см 2-874 см2

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5 кг 230 г - 3628 г = 5230 г - 3628 г = 1602 г 5 кг 230 г - 3628 г = 5 кг 230 г - 3 кг 628 г = 1 кг 602 г 14 дм3 3120 см3 - 5 дм3 200 см3 = 17 дм3 120 см3 - 5 дм3 200 см3 = 11 дм3 920 см3 14 дм3 3120 см3 - 5 дм3 200 см3 = 17120 см3 - 5200 см3 = 11920 см3 4 км 507 м - 25 км 912 м = -19 км 405 м 4507 м - 25912 м = -19405 м 24 м2 38 см2 - 874 см2 = 23 м2 1038 см2 - 874 см2 = 23 м2 164 см2 24 м2 38 см2 - 874 см2 = 24038 см2 - 874 см2 = 23164 см2