В трёх альбомах 250 марок. в 1-ом альбомк на 30 меньше, чем во втором, но на 50 штук больше, чем в третьем. сколько марок в третьем альбоме?
Математика
В трёх альбомах 250 марок. в 1-ом альбомк на 30 меньше, чем во втором, но на 50 штук больше, чем в третьем. сколько марок в третьем альбоме?
Ответ(ы):
Гость:
Пусть в третьем альбоме - x марок, тогда в первом альбоме - (x+50) марок, во втором альбоме - ((x+50)+30) марок. Запишем уравнение: (x+50) + ((x+50)+30) + x = 250 3x + 130 = 250 x = 40 Ответ: 40 марок
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