В трёх альбомах 250 марок. в 1-ом альбомк на 30 меньше, чем во втором, но на 50 штук больше, чем в третьем. сколько марок в третьем альбоме?

Математика

В трёх альбомах 250 марок. в 1-ом альбомк на 30 меньше, чем во втором, но на 50 штук больше, чем в третьем. сколько марок в третьем альбоме?

Автор: Гость