Через 5 лет возраст брата будет относиться к возрасту сестры, как 7 : 5. Сколько лет брату в настоящее время, если год назад брат был вдвое старше сестры?

Гость: Гость:

Если сейчас возраст брата равен х, а возраст сестры у, то через 5 лет возраст брата будет относиться к возрасту сестры, как 7 : 5 запишем в виде равенства: или год назад брат был вдвое старше сестры запишем в виде равенства: подставим в первое: Сестре сейчас 5 лет. Тогда брату: Брату - 9 лет