Применение ремней безопасности снижает смертельные исходы при автокатастрофах на 85% как это объяснить исходя из явления инерции

Физика

Применение ремней безопасности снижает смертельные исходы при автокатастрофах на 85% как это объяснить исходя из явления инерции

Автор: Гость