Применение ремней безопасности снижает смертельные исходы при автокатастрофах на 85% как это объяснить исходя из явления инерции
Физика
Применение ремней безопасности снижает смертельные исходы при автокатастрофах на 85% как это объяснить исходя из явления инерции
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При использовании ремней безопасности при столкновении кинетическая энергия человеческого тела уменьшается во много раз.
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