Пример красоты из жизни
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Пример красоты из жизни
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Гость:
Красота людей, красота природы, красота животных.
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Математика