Примеры исторических источников вещественные-..., письменные-..., изобразительные-..., устные-...

История
Примеры исторических источников вещественные-..., письменные-..., изобразительные-..., устные-...
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вещественные - инструменты, монеты, мебель, посуда, крепостные стены, башни, ковры. письменные - документы на ценные вещи и землю, отчеты управляющих имениями,описания путешествий и афтобиогиафии. изобразительные - рисунки, портреты, иконы, фрески, статуи. устные - -
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Вырази в миллиметрах.4см 1мм 5дм 8мм 10м 81см 7дм 2см 3мм 97см 7м9дм3мм
Ответить
Литература
Кричалки на тему осени
Ответить
Литература
Задание: Выступите в роли учителя и придумайте 4 вопроса по "Бедной Лизе". Спасибо, ??то ответит!!!
Ответить
Биология
Докажите что кишечнополостные произошли от одноклеточных.
Ответить
Английский язык
Выберите правильный ответ 1.___we reached the station , the train had left a) as soon as b) until c)by the time
Ответить