Примеры исторических источников вещественные-..., письменные-..., изобразительные-..., устные-...

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Вещественные - инструменты, монеты, мебель, посуда, крепостные стены, башни, ковры. письменные - документы на ценные вещи и землю, отчеты управляющих имениями,описания путешествий и афтобиогиафии. изобразительные - рисунки, портреты, иконы, фрески, статуи. устные - -