Примеры исторических источников вещественные-..., письменные-..., изобразительные-..., устные-...
История
Примеры исторических источников вещественные-..., письменные-..., изобразительные-..., устные-...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вещественные - инструменты, монеты, мебель, посуда, крепостные стены, башни, ковры. письменные - документы на ценные вещи и землю, отчеты управляющих имениями,описания путешествий и афтобиогиафии. изобразительные - рисунки, портреты, иконы, фрески, статуи. устные - -
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Литература