Кричалки на тему осени

Литература
Кричалки на тему осени
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мы спортсмены классные  Мы — взрывоопасные  Кто сегодня победит?  Ну, конечно, «Динамит»!  Слоны всех сильнее!  Слоны всех мощнее!  «Слоны» все препятствия преодолеют!  Мы веселые ребята,  потому что мы — «Искрята»!  «Дельфин» всегда плывет вперед  и никогда не отстает.  Когда мы едины —  «мы» непобедимы!  Мы ребята «Coca-Cola»,  жить не можем без прикола!  Мы «пингвины» просто класс,  победи попробуй нас!  Мы весёлая команда —  потому что мы «Б-А-Н-Д-А»!  Ни шагу назад!  Ни шагу на месте!  А только вперед!  И только все вместе!  Максимум спорта,  максимум смеха!  Так мы быстрее добьемся успеха.  Если другой отряд впереди,  мы ему скажем Ну погоди!
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