Кричалки на тему осени
Литература
Кричалки на тему осени
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мы спортсмены классные Мы — взрывоопасные Кто сегодня победит? Ну, конечно, «Динамит»! Слоны всех сильнее! Слоны всех мощнее! «Слоны» все препятствия преодолеют! Мы веселые ребята, потому что мы — «Искрята»! «Дельфин» всегда плывет вперед и никогда не отстает. Когда мы едины — «мы» непобедимы! Мы ребята «Coca-Cola», жить не можем без прикола! Мы «пингвины» просто класс, победи попробуй нас! Мы весёлая команда — потому что мы «Б-А-Н-Д-А»! Ни шагу назад! Ни шагу на месте! А только вперед! И только все вместе! Максимум спорта, максимум смеха! Так мы быстрее добьемся успеха. Если другой отряд впереди, мы ему скажем Ну погоди!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Английский язык
Выберите правильный ответ 1.___we reached the station , the train had left a) as soon as b) until c)by the time
Математика