Кричалки на тему осени

Гость: Гость:

Мы спортсмены классные Мы — взрывоопасные Кто сегодня победит? Ну, конечно, «Динамит»! Слоны всех сильнее! Слоны всех мощнее! «Слоны» все препятствия преодолеют! Мы веселые ребята, потому что мы — «Искрята»! «Дельфин» всегда плывет вперед и никогда не отстает. Когда мы едины — «мы» непобедимы! Мы ребята «Coca-Cola», жить не можем без прикола! Мы «пингвины» просто класс, победи попробуй нас! Мы весёлая команда — потому что мы «Б-А-Н-Д-А»! Ни шагу назад! Ни шагу на месте! А только вперед! И только все вместе! Максимум спорта, максимум смеха! Так мы быстрее добьемся успеха. Если другой отряд впереди, мы ему скажем Ну погоди!