Примеры конечных и бесконечных множеств

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Конечное множество содержит конкретное количество элементов. Примеры: 1) множество цифр - их только 10 - от 0 до 9 2) множество двузначных чисел - их 90 3) множество дней недели 4) множество месяцев 5) множество учащихся одного класса и т.д. Бесконечное множество содержит бесконечно много элементов Примеры: 1) множество натуральных чисел: 1, 2, 3, ... 2) множество целых чисел: ...,-5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ... 3) множество четных чисел 4) множество чисел, кратных 5: 5, 10, 15, 20, ... и т.д.