Решить уравнение (х-36):54=0
Математика
Решить уравнение (х-36):54=0
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(×-36):54=0 ×-36=54*0 ×-36=0 ×=36-0 ×=36
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