A(2a-b)(a+b)-3(4c-1)^2
Математика
A(2a-b)(a+b)-3(4c-1)^2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A(2a-b)(a+b)-3(4c-1)^2=a(2a^2+ab-b^2)-3(16c^2-8c+2)=2a^3+a^2b-ab^2-48c^2+24c-6 я не могу дальше мне сложно прости :(
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