5 воробьёв сидели на ветки Некоторые смотрели слева от себя, остальные смотрели справа от себя. Каждый воробей чирикает столько раз, сколько воробьёв он видит. Например,четвёртый воробей чирикнул три раза. Сколько раза они проч...

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5 воробьёв сидели на ветки Некоторые смотрели слева от себя, остальные смотрели справа от себя. Каждый воробей чирикает столько раз, сколько воробьёв он видит. Например,четвёртый воробей чирикнул три раза. Сколько раза они прочирикают все вместе?

Автор: Гость