Найдите значение выражения. (3-1целая5/8)*(4-1целая3\11):(5-1целая1/4) Прошу пожалуйста сделайте полностью всё решение. И ещё пожалуйста напишите в дробях, а не с запятыми. Заранее спасибо тебе, добрый человек!!!

Математика
Найдите значение выражения. (3-1целая5/8)*(4-1целая3\11):(5-1целая1/4) Прошу пожалуйста сделайте полностью всё решение. И ещё пожалуйста напишите в дробях, а не с запятыми. Заранее спасибо тебе, добрый человек!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(3-1 5/8)×(4-1 3/11)÷(5-1 1/4)=2 1)3-1 5/8=2 8/8-1 5/8=1 3/8 2)4-1 3/11=3 11/11-1 3/11=2 8/11 3)5-1 1/4=4 4/4-1 1/4=3 3/4 4)1 3/8×2 8/11=11/8×30/11=1/4×15/1=15/4 5)15/4÷3 3/4=15/4÷15/4=15/4×4/15=1
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