Найдите значение выражения. (3-1целая5/8)*(4-1целая3\11):(5-1целая1/4) Прошу пожалуйста сделайте полностью всё решение. И ещё пожалуйста напишите в дробях, а не с запятыми. Заранее спасибо тебе, добрый человек!!!

Математика

Найдите значение выражения. (3-1целая5/8)*(4-1целая3\11):(5-1целая1/4) Прошу пожалуйста сделайте полностью всё решение. И ещё пожалуйста напишите в дробях, а не с запятыми. Заранее спасибо тебе, добрый человек!!!

Автор: Гость