Укажите функцию график которой не проходит через начало координат а)y= -x б)y= 10x в)y= 5x+3
Алгебра
Укажите функцию график которой не проходит через начало координат а)y= -x б)y= 10x в)y= 5x+3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю,но не до конца уверен,что это а)
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