СРОЧНО! 7 предложений с обобщенным обстоятельством
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СРОЧНО! 7 предложений с обобщенным обстоятельством
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Всегда говори правду. 2. Всему свое время. 3. Вопреки всем обстоятельствам, я смог найти дорогу домой. 4. Раньше он звонил мне ежедневно, но все изменилось в один момент. 5. Все знали, что ситуация вышла из-под контроля, но не спешили принимать меры. 6. Всего-навсего 5 минут назад эта площадь была пуста, но сейчас на ней столпились люди. 7.При всём своем желании помочь, я был бессилен.
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