1. Каким показан Герасим в начале повести? 2.Опишите атмосферу, царящую в доме барыне? 3.Какой персонаж повести помогал Герасиму стать мягче, душевнее? 4. Каким качества Герасима помогает ему в отношениях с окружающими? 5.Найди...

Литература

1. Каким показан Герасим в начале повести? 2.Опишите атмосферу, царящую в доме барыне? 3.Какой персонаж повести помогал Герасиму стать мягче, душевнее? 4. Каким качества Герасима помогает ему в отношениях с окружающими? 5.Найдите описания природы в рассказе. Созвучна ли природа настроениям персонажей?

Автор: Гость