1. Каким показан Герасим в начале повести? 2.Опишите атмосферу, царящую в доме барыне? 3.Какой персонаж повести помогал Герасиму стать мягче, душевнее? 4. Каким качества Герасима помогает ему в отношениях с окружающими? 5.Найди...

Литература
1. Каким показан Герасим в начале повести? 2.Опишите атмосферу, царящую в доме барыне? 3.Какой персонаж повести помогал Герасиму стать мягче, душевнее? 4. Каким качества Герасима помогает ему в отношениях с окружающими? 5.Найдите описания природы в рассказе. Созвучна ли природа настроениям персонажей?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Грустным, сильным, замкнутым человеком 2.Царит суета, страх между придворными 3. Му-Му, Татьяна 4.Доброта 5. В целом да.
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