Принесли два пакета картошки в одном пакете 1кг 700г ,а в другом не известно. в пюре пошло полтора килограмма после этого осталось 2 кг 300г картошки.Сколько картошки было во втором пакете?
Математика
Принесли два пакета картошки в одном пакете 1кг 700г ,а в другом не известно. в пюре пошло полтора килограмма после этого осталось 2 кг 300г картошки.Сколько картошки было во втором пакете?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)1700-1500=200г-осталось,после того как истратили. 2)2300-200=2100г(2кг100г)-было во втором пакете.
Гость:
2300+1500=3800 3800-1700=2100 ответ:во втором мешке было 2кг100гр
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