Принесли два пакета картошки в одном пакете 1кг 700г ,а в другом не известно. в пюре пошло полтора килограмма после этого осталось 2 кг 300г картошки.Сколько картошки было во втором пакете?

Математика

Принесли два пакета картошки в одном пакете 1кг 700г ,а в другом не известно. в пюре пошло полтора килограмма после этого осталось 2 кг 300г картошки.Сколько картошки было во втором пакете?

Автор: Гость